Blinken encabeza crucial encuentro con Bin Salmán en Arabia Saudita

Ayer, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sostuvo una importante reunión con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán como parte de su gira regional por Oriente Próximo.

Durante su encuentro, abordaron diversas cuestiones, destacando la situación actual en la Franja de Gaza.

Previo a este encuentro, el Secretario de Estado también visitó Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Desde la ciudad de Al Ula, Bin Salmán destacó ante Blinken "la importancia de detener las operaciones militares en Gaza", así como de "intensificar los esfuerzos humanitarios y promover las condiciones para el retorno de la estabilidad y el restablecimiento de la paz", según informó la agencia de noticias SPA.

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and I met today in Al ‘Ula and discussed the importance of urgently addressing humanitarian needs in Gaza and preventing further spread of the conflict. pic.twitter.com/hHp3rml4Uq

Tras su visita a Arabia Saudita, Blinken aterrizó en Tel Aviv de cara a otra ronda de reuniones con altos cargos israelíes este martes en su cuarto viaje a la región desde los ataques del pasado 7 de octubre por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Previamente, el político estadounidense se reunió con el presidente de Emiratos Árabes Unidos y príncipe heredero Mohamed bin Zayed al Nahyan en Abu Dabi.

En la víspera, mantuvo un encuentro con el rey jordano Abdalá II aprovechando su paso por Amán, la capital del país.

Además, se citó con el jeque Mohamed bin Abdulramán bin Yasim al Zani, en Doha.

I met with Emirati President @MohamedBinZayed in Abu Dhabi today to discuss efforts to prevent the conflict in the region from widening and address humanitarian needs in Gaza. I underscored our continued commitment to the establishment of an independent Palestinian state. pic.twitter.com/gujTpSNmvW