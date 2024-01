Blinken ve sin fundamentos demanda de Sudáfrica contra Israel

Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, declaró que la demanda por parte de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acusando a Israel de ‘genocidio’ en la Franja de Gaza, carece de fundamento.

Según Blinken, esta acción desvía la atención del mundo de los esfuerzos en curso para encontrar una solución al conflicto en la región.

Blinken resaltó que dicha petición es ‘particularmente irritante’ teniendo en cuenta que aquellos que quieren acabar con Israel --entre los que se encuentran el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), los rebeldes hutíes de Yemen, el partido-milicia chií libanés Hezbolá y otros actores proiraníes-- están pidiendo su ‘aniquilación’ y ‘el asesinato en masa de los judíos’.

Sudáfrica sostuvo en su petición a la CIJ que "Israel ha participado, está participando y corre el riesgo de seguir cometiendo actos genocidas contra el pueblo palestino en Gaza", mientras que el gobierno de Israel adelantó entonces que apelaría ante este "absurdo libelo de sangre".

Blinken, que ha recalado en Israel tras una nueva gira por la región en la que también ha visitado países árabes, reafirmó desde Tel Aviv el respaldo de Washington al derecho de los israelíes a defenderse de los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre, pero ha pedido precaución en la respuesta.

I'm convinced there is a path that can bring lasting peace and security for Israel, bring the region together, and meet the aspirations of the Palestinian people. And do it in a way that makes this a region focused on the future, not on the challenges of the past.