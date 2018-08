Jovencita mantiene noviazgo ¡con su muñeca siniestra!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En la actualidad, conocer a tu 'media naranja' no es fácil, muchas personas están tan involucradas en sus trabajos que dejan las relaciones en segundo plano.

Para evitar esto, Felicity Kandlec, una joven de 19 años, residente de Massachussetts, decidió olvidar a las parejas de carne y hueso y tener una relación con 'Kelly', su muñeca, informa en su portal web.

Sí, así como lo lees, no es broma, la chica mantiene un 'noviazgo' con su juguete. Como si esto no fuera ya sumamente raro, Kelly no es una muñeca común y corriente, es zombie y tiene un aspecto muy -en serio muy- terrorífico.

“Encontré a Kelly en una web de colecciones de muñecas siniestras y me la regalaron cuando tenía 13 años”, contó la joven a Ladbible.

Lo más extraño de todo esto es que recientemente la chica se tatuó el nombre de la muñeca y anunció sus planes de casarse con ella.

“Tengo una relación normal e íntima que se desarrolla de buena manera. Nos casaremos en septiembre. Lamento que muchos no entiendan mi relación, les aseguro que es amor verdadero”, declaró.

Sobre las críticas que recibe comenta lo siguiente:

“Sé que hay gente que cree que debo tener una relación con un ser humano, pero para mí Kelly es real. La acaricio y me siento segura con ella; siento una conexión genuina. Me hace feliz y la amo, eso es lo de verdad importa”.