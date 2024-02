Boeing sufre pérdida: Ed Clark renuncia como jefe del programa 737 Max

Ed Clark, jefe del programa 737 Max de la empresa Boeing, que incluye el Max 9, renunció a su puesto con efecto inmediato, así lo informó Stan Deal, director ejecutivo de la unidad de aviones comerciales, en un memorando a los empleados.

‘The New York Times’ declaró este miércoles que la empresa está reorganizando el liderazgo en su unidad de aviones comerciales, luego de que el mes pasado uno de sus aviones protagonizara lo que pudo haber sido una tragedia, pero que terminó con un buen susto y un pedazo de la nave desprendida.

Boeing ha estado bajo presión de reguladores como la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), aerolíneas y miembros del Congreso para demostrar que está comprometida con la fabricación de aviones seguros.

La empresa anunció en las últimas semanas que estaba revisando su proceso de control de calidad, incluido un aumento de las inspecciones en la fábrica de Renton, Washington, donde Clark supervisó la producción de Max.

Breaking News: The head of Boeing’s 737 Max program is out, in the company’s most significant shake-up since an incident last month during which a piece fell off a Max jet in flight. https://t.co/0hQ3hCRpSV