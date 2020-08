Fracasa el diálogo en Bolivia; persisten las protestas

La Paz.- Las protestas sociales en medio de la pandemia del coronavirus persisten en Bolivia luego que el diálogo convocado el domingo por la presidenta interina Jeanine Áñez para encontrar una salida fracasara tras la ausencia de los principales líderes políticos y sindicales.

Sindicatos afines al exiliado expresidente Evo Morales mantenían cortadas las principales carreteras del país en rechazo a la nueva postergación de las elecciones presidenciales hasta el 18 de octubre. El Ministerio de Salud informó que por las cortes de ruta unas 31 personas han fallecido esta semana por falta de oxígeno en hospitales para pacientes de COVID-19 y de otras patologías.

En un encuentro celebrado en la casa de Gobierno en presencia de diplomáticos y delegados de la Iglesia católica, Áñez refirió que la postergación de los comicios, que estaban programados para el 6 de septiembre, se debió a la crisis sanitaria por el coronavirus.

“Técnicamente es imposible” elecciones antes del 18 de octubre, dijo a su vez en la reunión el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero.

🎥🛑En #Bolivia 🇧🇴 los bloqueos se van masificando en todo el territorio Nacional, la población ya no solo pide elecciones, si no también la renuncia de #JeanineAñez, porque ella no garantiza el retorno a la democracia. pic.twitter.com/l59MQfZs42