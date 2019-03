Bolton condena el uso de personal militar ruso en Venezuela

Agencias

WASHINGTON.- El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton condenó al régimen de Nicolás Maduro por usar personal militar extranjero para mantenerse en el poder.

Bolton también dijo que el hemisferio occidental se ha unido para resolver la crisis venezolana y que los días del presidente Nicolás Maduro "están contados".

"Esperamos trabajar juntos. La región está unida y los días de Maduro están contados", dijo Bolton en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter después de una reunión con el ministro de Defensa de Brasil, Fernando Azevedo, en la Casa Blanca.

The U.S. condemns Maduro’s continued use of foreign military personnel in his attempt to remain in power, including the introduction of Russian military personnel and equipment into Venezuela. Maduro will only use this military support to further repress the people of Venezuela. pic.twitter.com/Atu9EaplIL