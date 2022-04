Boris Johnson enviará vehículos blindados y misiles a Ucrania

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson anunció que su país enviará ayuda militar, vehículos blindados y misiles financiera a Ucrania, para defenderse de los ataques del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Slava Ukraini 🇬🇧 🇺🇦 pic.twitter.com/u6vGYqmK4V — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2022

Este sábado, Johnson compartió a través de su cuenta oficial de Twitter, que se encuentra en Ucrania para demostrar el apoyo de Reino Unido al país gobernado por Volodimir Zelensky.

“Hoy conocí a mi amigo el presidente @ZelenskyyUa en Kiev como muestra de nuestro apoyo inquebrantable al pueblo de Ucrania. Estamos presentando un nuevo paquete de ayuda financiera y militar que es un testimonio de nuestro compromiso con la lucha de su país contra la campaña bárbara de Rusia” escribió el primer ministro.

We're setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country's struggle against Russia’s barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3 — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2022

Además, Boris Johnson anunció que brindará ayuda militar con un costo que asciende a más de 100 millones de euros. Este paquete incluirá:

-Más de 800 misiles antiataque -Sistemas antiataque Javelin adicionales -Sistemas adicionales de defensa Starstreack -Ayuda no letal, incluidos cascos, balísticos, chalecos antibalas y gafas de visión nocturna

NEW: The UK will provide more military aid to Ukraine.



This package amounts to £100 million, and will help Ukraine defend itself from Russia's barbaric attacks. #StandWithUkraine pic.twitter.com/OMXU1zXsDM — UK Prime Minister (@10DowningStreet) April 8, 2022

“Gran Bretaña y Alemania están horrorizados por la invasión de Putin y acordaron que nuestros dos países deben ir más allá para ayudar a Ucrania. El Reino Unido enviará más armas defensivas a Ucrania y trabajará con los socios del G7 para atacar cada pilar de la economía rusa y garantizar que Putin fracase” anunció Johnson.