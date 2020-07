Conmemoran bosnios 25 años del genocidio de Srebrenica

Bosnia-Herzegovina.- Acompañados de manera virtual por líderes mundiales, algunos sobrevivientes de la masacre de Srebrenica de 1995 en Bosnia recordaron el sábado a las víctimas del único genocidio reconocido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y advirtieron de la persistente negativa de los autores a reconocer plenamente su responsabilidad.

Al hablar en una ceremonia de conmemoración de las miles de víctimas de la masacre, realizada en un centro conmemorativo y cementerio en las afueras de Srebrenica, un alto funcionario bosnio advirtió que la magnitud de la matanza de 1995 sigue siendo denegada sistemáticamente, a pesar de las pruebas irrefutables de lo sucedido.

“Hago un llamado a nuestros amigos de todo el mundo para que demuestren, no sólo con palabras sino también con hechos, que no aceptarán la negación del genocidio y el festejo de sus autores”, dijo Sefik Dzaferovic, el musulmán bosnio miembro de la presidencia tripartita del país.

“El genocidio de Srebrenica está siendo negado (por los líderes serbios) de manera tan sistemática y meticulosa como fue ejecutado en 1995... debemos no sólo a Srebrenica, sino a la humanidad, oponernos a ello”, añadió.

Lo sucedido en Srebrenica fue una vergüenza para la comunidad internacional, ya que en 1993 la ONU había declarado la población un “refugio” para civiles, pero dos años después, en julio de 1995, las fuerzas de paz —largamente superadas en efectivos y armamento— sólo pudieron observar con impotencia cómo las fuerzas serbias separaban a los varones de todas las edades para ejecutarlos y llevaban a las mujeres y niñas en autobuses a territorio en poder del gobierno bosnio.

La masacre de Srebrenica es el único episodio de la guerra de 1992-1995 definido como genocidio por dos tribunales de la ONU. Después de asesinar a miles de musulmanes, los serbios intentaron ocultar el crimen arrojando los cuerpos a fosas comunes abiertas en todo el este de Bosnia.

25 years ago, Europe witnessed the worst atrocity on its soil since the Second World War - the genocide in Srebrenica, Bosnia.



Today we mourn and remember the victims of those terrible crimes and stand with the families in their fight for justice.#Srebrenica25 pic.twitter.com/YqZaYeUz9F