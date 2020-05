Bosnios protestan por misa para aliados de los nazis, pese a emergencia sanitaria

Sarajevo.- Miles de bosnios, muchos de ellos portando mascarillas, protestaron el sábado contra una misa en Sarajevo en honor a los soldados y civiles croatas aliados de los nazis que murieron a manos de las fuerzas rebeldes al término de la Segunda Guerra Mundial.

La misa en Sarajevo fue el reemplazo de un polémico evento anual que generalmente se realiza en Bleiburg, Austria, y el cual fue cancelado por las restricciones impuestas para combatir la pandemia del coronavirus. Otro pequeño evento de reemplazo se llevó a cabo el sábado en un cementerio de Zagreb, Croacia.

Hundreds of people in #Sarajevo have come out to protest the Bleiburg mass, shouting death to fascism. pic.twitter.com/Ud70HyWo2S