La trinidad de países de América Latina concentran la mayoría de casos de viruela símica, con aumentos en los contagios que se deben en parte a las festividades multitudinarias en junio de la comunidad LGBT, dijeron funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud.

La OPS indicó durante una conferencia virtual con periodistas que se han reportado mil 185 casos de viruela símica en las Américas hasta el último reporte en 14 países y territorios, sin ninguna muerte registrada. Eso representa un 14% del total de casos en el mundo.

A pesar de que la enorme mayoría de los casos están en Estados Unidos y Canadá, Brasil cuenta ya con 142 casos y le siguen México con 27 y Perú con 15.

El pasado 28 de mayo, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatel, confirmó a través de su cuenta de Twitter el primer caso importado de viruela símica en la Ciudad de México, El paciente fue un hombre de 50 años residente Nueva York quien, probablemente, se contagió en Holanda.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que convocará de nuevo al Comité de Emergencias para evaluar si la viruela del mono supone una emergencia internacional.

El doctor Tedros Adhanom Gebreyesus dijo que sigue preocupado por la magnitud y la propagación del virus. "Las pruebas siguen siendo un reto y es muy probable que haya un número importante de casos que no se detectan", explicó.

.@WHO is working closely with:

-civil society and LGBTIQ+ community, esp. to tackle the stigma around the virus & spread information so people can stay safe

-countries & vaccine manufacturers to coordinate the sharing of vaccines

-experts to drive forward research & development