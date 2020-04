¿Qué ha pasado con el Brexit? Aquí te lo decimos

Londres.- La Unión Europea y Gran Bretaña anunciaron el miércoles que sostuvieron conversaciones “constructivas” sobre el futuro de su relación a pesar de que la pandemia del coronavirus ha entorpecido las negociaciones en persona. Sin embargo, ambas partes se mantienen distantes a si se podrá lograr un acuerdo para finales de año.

Los principales negociadores Michel Barnier, para la UE, y David Frost, para Gran Bretaña, tuvieron una videoconferencia para programar fechas para próximas rondas de conversaciones de una semana de duración a finales de abril, mediados de mayo y principios de junio.

🇪🇺🇬🇧 Good to speak with @DavidGHFrost today to organise next week’s negotiating round, via videoconference.



We need real, tangible progress in the negotiations by June. We must advance across all areas.https://t.co/FGN5ko7JcH pic.twitter.com/zXBMpF1L6c