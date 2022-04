Las pandillas cumplen un rol social necesario: Antropólogo de EL Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele arremetió fuertemente en contra de un antropólogo nombrado como “experto en pandillas” al defender a los “Maras Salvatruchas” debido que menciona que estas son necesarias para llenar un espacio en el país, además asegura que de ser eliminadas generaría un crisis social.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario compartió un video en el que se puede apreciar a un hombre el cual lo identifica el medio ruso “RT” como un “experto en pandillas”, durante la conferencia el sujeto explica que las pandillas cumplen un rol necesario en El Salvador.

“Creo que hay que hablar de una cosa, las pandillas cumplen un rol social, desgraciadamente necesario en el Salvador, llenan un hueco que no ha podido llenar el Estado u otras instancias. Y en esa medida se han vuelto en este momento si quitas a las pandillas, desgraciadamente habría una crisis social. Cumplen una función macabra y terrible y todo lo que quieras” dice en el metraje.

Por lo que Buekele calificó de “basura” y absurdo lo dicho por Juan Martínez.

“Esta basura, sobrino de un genocida, dice que:

-“Las pandillas cumplen un rol social NECESARIO El Salvador”

- Y que “si quitás a las pandillas, habría una crisis social”, ya que ellos “CUMPLEN UNA FUNCIÓN”.

-Estos son los REFERENTES de la “comunidad internacional”. Absurdo” escribió el presidente.

Medidas que ha tomado Bukele contra los maras en la cárcel

En días pasados, el presidente de El Salvador advirtió que a los presos se les quitará la comida, en caso de que los criminales que están en las calles comienzan a vengarse de gente inocente, por lo que pidió de la manera más atenta dejarse arrestar, para que cuando estén recluidos puedan gozar de dos tiempos de comida.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario emitió un mensaje a los criminales que se encuentran en las calles.

“Voy a aprovechar para mandarle un mensaje a los criminales, no a los que están adentro, porque a esos les quitamos la televisión desde 2019, sino a los que están afuera. Por allí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada (al azar) hagan eso y no va a ver ni un tiempo de comida en la cárcel, a ver cuánto tiempo dura sus hombres allá dentro. ¡Les juro por Dios que no van a comen un arroz!” expresó Bukele.

MENSAJE A LOS CRIMINALES: pic.twitter.com/mKJXnqGWfi — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 5, 2022

Otra de sus medidas que se han calificado “como violación a los derechos” fue ordenar que los presos no puedan salir al patio, es decir, que tendrán que permanecer en sus celdas las 24 horas los siete días de la semana.

“Director @OsirisLunaMeza, decrete nuevamente emergencia máxima en todos los penales de seguridad y máxima seguridad, todas las celdas cerradas 24/7, nadie sale ni al patio. Mensaje para las pandillas: por sus acciones, ahora sus “homeboys” no podrán ver ni un rayo de sol” apuntó Bukele.