Buscan a hombre que cayó de un crucero en Florida

Este martes, la Guardia Costera reportó la búsqueda de un hombre que cayó al agua desde el buque crucero Magic de la línea Carnival cuando se encontraba 300 kilómetros (185 millas) al este de Jacksonville, Florida.

De acuerdo con un comunicado, aviones y buques asisten en la búsqueda del pasajero de 35 años. Añadió que la pareja del hombre denunció su desaparición la tarde del lunes.

Un video tomado por la cámara de seguridad del buque muestra que el hombre “se inclinó sobre la baranda del balcón de su camarote y cayó al agua” alrededor de las 4 de la mañana.

Carnival dijo que la Guardia Costera desistió de la búsqueda a bordo y ordenó al capitán que regresara a puerto en Norfolk, Virginia. El buque de 300 metros (1.000 pies) de largo puede llevar hasta 4,000 pasajeros.

Por medio de su cuenta de Twitter, la Guardia Costera difundió detalles de la búsqueda del hombre de 35 años.

#Breaking @USCG crews are searching for a 35 year-old man who went overboard from the Carnaval Magic cruise ship 186 miles east of #Jacksonville, Monday.



The Coast Guard is utilizing both air and water assets to conduct the search.