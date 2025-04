Búsqueda de Hitler en Sudamérica se extendió por una década: CIA

Nuevos documentos desclasificados de la CIA revelan que agentes estadounidenses continuaron buscando a Adolf Hitler en Sudamérica durante al menos diez años después de que el mundo creyera que se había suicidado en Berlín en 1945.

Esta información sale a la luz justo cuando Argentina se prepara para abrir sus propios archivos gubernamentales sobre nazis que se refugiaron en el país tras la Segunda Guerra Mundial.

El relato histórico más aceptado revela que Hitler y Eva Braun —su pareja de toda la vida, con quien contrajo matrimonio un día antes— se quitaron la vida en su búnker el 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban sobre Berlín. Sus cuerpos fueron parcialmente incinerados y enterrados en un cráter causado por una bomba.

Posteriormente, soldados soviéticos exhumaron los restos, que fueron identificados por registros dentales y, según informes del MI5, resguardados en Alemania Oriental hasta que, en 1970, la KGB destruyó lo que quedaba del cuerpo, conservando únicamente una mandíbula y un fragmento de cráneo que fueron llevados a Moscú.

Casi de inmediato comenzaron a circular teorías conspirativas que afirmaban que Hitler había logrado escapar utilizando las llamadas “líneas de ratas” —redes clandestinas de fuga para nazis—. Aunque la CIA cuenta con un informe de autopsia que confirma su muerte, otros documentos muestran que varios agentes no descartaban la posibilidad de que el líder nazi hubiese huido a Sudamérica bajo identidad falsa.

