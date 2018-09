¿Te hospedarías en una cabaña de chocolate?

Agencia

PARÍS.- El sueño de Hansel y Gretel ahora es realidad para quien quiera reservar para sus próximas vacaciones una preciosa cabaña hecha completamente de chocolate y con una ubicación privilegiada, nada más y nada menos que en la casa de cristal L'Orangerie Ephémère en los jardines del Museo de Sèvres de París.

La oferta, que se anuncia en el buscador de alojamiento Booking.com, se ha hecho viral por razones tan dulces, como obvias. ¿Una casa entera de chocolate? Pues sí, es la primera vez que en Booking se ofrece la estancia de una noche en una cabaña hecha con tonelada y media de chocolate, incluidas las paredes, el techo, la librería, la chimenea y el estanque de los patos.

La obra de arte es un diseño de Jean-Luc Decluzeau, reconocido chocolatero artesanal y consta de 18 metros cuadrados con capacidad para cuatro personas que quieran hacer de sus paredes su 'hogar, dulce hogar'.

También te puede interesar: ¿Quieres viajar gratis? Te decimos cómo

Una vez registrados, los huéspedes podrán participar en un taller de bombones personalizados dirigido por el propio Jean-Luc. Posteriormente, disfrutarán de cena y desayuno servidos en el encantador jardín de las flores de la cabaña.

Sin embargo únicamente hay dos noches disponibles para reserva a través de Booking. Según el portal la oferta estará operativa para reservar para los días 5 y 6 de octubre de 2018.

Eso sí, aunque obvio, es importante aclarar la letra pequeña: la estancia no dispone de baño, aunque aclaran que hay uno cerca. Tampoco posee wifi, ni parking privado y no se acepta la entrada a mascotas ni a fumadores. Y, por supuesto, los huéspedes no deben comerse la casa, pero habrá chocolatinas de bienvenida para controlar el antojo.