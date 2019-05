Cae Boeing 737 a río en Florida

Andrei Kourchenko Rivera

Agencia Reforma

México.- Un avión tipo Boeing 737 cayó este viernes en el río St. Johns, cerca de Jacksonville, Florida, según informó CNN.

El avión comercial llevaba 142 personas, según Fox News y hasta ahora no se reportan fallecidos.

Plane slides off runway into river in Jacksonville, Florida https://t.co/YPpdEyZ6zp pic.twitter.com/ACeadSy14O