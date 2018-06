Se cae el servicio de Visa en Europa

Agencia

Reino Unido.- Visa ha sufrido una caída en su servicio que impide pagar con sus tarjetas en países de Europa. Los primeros problemas se han producido en Reino Unido e Irlanda, según informa Sky News.

"Visa tiene problemas en el servicio, y está impidiendo que las transacciones de Visa en Europa estén procesándose”.

De acuerdo con el portal de noticias El Economista, por ello, si en las últimas horas has intentado realizar un pago con tu tarjeta Visa por Internet o en un establecimiento físico, te estarás encontrando probablemente que el pago no puede procesarse y no puedes realizar tu compra, se leía en un tuit de la empresa.

We are currently experiencing a service disruption which is preventing some Visa transactions in Europe from being processed. We are investigating the cause and working as quickly as possible to resolve the situation. We will keep you updated.