Cae sospechoso del tiroteo en edificio médico de Atlanta

El principal sospechoso de perpetrar un tiroteo en un edificio médico en Atlanta, que se saló con una mujer muerta y otras cuatro heridas, ya se encuentra bajo custodia, informó el Departamento de Policía de Atlanta.

De acuerdo con información, las autoridades buscaron a Deion Patterson, de 24 años, durante ocho horas, luego de que éste abriera fuego en la sala de espera del Norhside Hospital Medical, dejando a dos heridas, de 25 y 71 años, y una mujer sin vida de 39 años.

The suspect is in custody. A press conference will take place at 8:15p. — Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) May 4, 2023

Cámaras del lugar lo captaron, por lo que la policía pudo difundir su imagen. Patterson huyó en un vehículo que robó en las inmediaciones y vestía unos pantalones oscuros y una sudadera de color claro con la capucha puesta. Tenía una máscara y parecía portar un bolso en la parte delantera.

BOLO - Suspect is still at large. pic.twitter.com/M8GkXa8dmM — Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) May 3, 2023

El incidente se produce mientras ciudades de todo Estados Unidos se han visto azotadas por la violencia con armas y tiroteos masivos en 2023.

Por su parte, la madre de Patterson señaló que su hijo, veterano de guerra, había acudido por Ativan al Northside Hospital, pero que en vez de ello le dieron un medicamento "muy malo" y él enfureció.

El sargento Wayne Delk, de la policía del condado de Cobb, reveló en una conferencia de prensa por la noche, que Patterson fue visto en el vehículo robado en las cámaras de reconocimiento de matrículas en el área del condado de Cobb, alrededor de las 12:30 pm.

*UPDATE*: Deion Patterson has been apprehended. Details will be provided during a joint press conference with Atlanta PD. — Cobb County Police Department (@CobbPoliceDept) May 3, 2023

Hasta el momento no se han dado más detalles sobre la detención.

(Con información de El Universal)