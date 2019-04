Caída masiva de sistema suspende decenas de vuelos en Estados Unidos

Redacción/SIPSE

México.- Estados Unidos afronta este lunes la suspensión de decenas de vuelos nacionales e internacionales en sus aeropuertos luego de una caída masiva del sistema que calcula el peso y balance de los aviones.

Las autoridades aeronáuticas confirmaron que el problema que afecta a miles de pasajeros se originó en el software AeroData, el que usan prácticamente todas las aerolíneas para calcular el peso total del avión y el total de fuerza que se requiere para volar.

Aún no se sabe cuántos pasajeros son afectados por la caída masiva del sistema que afecta los vuelos en Estados Unidos.

Hasta el momento, las aerolíneas afectadas son: Southwest, Delta, United Airlines, Jet Blue, mismas que han confirmado en sus redes sociales la suspensión de sus vuelos.

@Delta Flight 6135 from RDU to BOS today is delayed because they can’t get the paperwork to print. Gate agent says it’s an outage affecting all Delta Connections flight. Do you have an ETA? — Joe Toomey (@jptsetme) 1 de abril de 2019

It appears that we are experiencing an outage that is impacting our ability to create release paperwork, Katie. We know this is frustrating, and we will get you in the air as quickly as possible. ^CM — United Airlines (@united) 1 de abril de 2019

Según Infobae, la semana pasada diversas compañías aéreas tuvieron problemas por una falla del sistema Sabre, el que es utilizado para imprimir los tickets de equipaje y las reservaciones de los pasajeros.