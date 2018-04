Google al rescate de trabajadores de YouTube tras atentado

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, externo su tristeza por el hecho violento registrado esta tarde en las oficinas de la empresa YouTube en San Bruno, California, el cual ya fue contenido, y puntualizó que la empresa ofrece apoyo a los trabajadores afectados.

De acuerdo con Notimex, en una carta publicada en la red social Twitter por el equipo de comunicación de Google, expuso que tras el tiroteo que dejó como saldo a la atacante muerta y cuatro heridos, “estamos haciendo todo lo posible para apoyarlos a ellos y a sus familias en este momento. Agradezco a todos los que están dentro y fuera de la compañía por la gran cantidad de apoyo y mejores deseos”.

Pichai señaló que “esta tarde, mientras nuestros empleados almorzaban, recibimos informes de un tirador activo en YouTube en San Bruno. La policía y nuestro equipo de Seguridad trabajaron para evacuar los edificios y priorizar la seguridad de todos los que están allí”.

Destacó que monitorean y trabajan activamente con las autoridades locales y los hospitales. Además, agradeció especialmente a las primeras personas que respondieron para atender la emergencia, así como a su equipo de seguridad, que actuó tan rápido para mantener a las personas a salvo.

“Sé que muchos de ustedes están en estado de shock en este momento. En los próximos días continuaremos brindando apoyo para ayudar a todos en nuestra familia de Google a recuperarse de esta tragedia inimaginable”, expresó.

Un par de horas después de los primeros reportes del tiroteo en las oficinas de YouTube en San Bruno, California, e Presidente de Estados Unidos Donald Trump publicó un mensaje en Twitter sobre el terrible incidente.

"Me acaban de informar sobre el tiroteo en la sede de YouTube en San Bruno, California. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los involucrados. Gracias a nuestros fenomenales oficiales de la ley y a los primeros en responder que están actualmente en la escena."

Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene.