Bomberos intentan extinguir incendios forestales en California

California.- Los bomberos están intentando extinguir los incendios desatados en el sur del estado de California (EE.UU.), que han arrasado ya más de cuatro mil hectáreas. Los fuertes vientos que se registran en la zona han hecho que el fuego se avive y extienda rápidamente.

Según medios locales, las autoridades han confirmado la existencia de un muerto a causa de un accidente de tráfico mientras trataba de escapar del fuego. Aún se desconoce el origen de los incendios.

De acuerdo con el portal de noticias RT, la primera localidad afectada ha sido Santa Paula, al noreste de Los Ángeles, donde residen unas 30 mil personas. Más de 800 viviendas han sido evacuadas y al menos 350 alumnos no irán a clase este martes por los incendios.

#ThomasFire is currently impacting Highway 150. Please leave impact areas early as firefighting equipment need access to continue structure protection operations. #VCFD @VCFD pic.twitter.com/WrpIq7mAaf

Los bomberos han empleado todos los medios a su alcance todos los medios para evitar que el fuego siga extendiéndose. Ahora las llamas amenazan la ciudad de Ventura, donde habitan más de 100 mil personas. La extinción del fuego se está viendo obstaculizada por las condiciones meteorológicas y la oscuridad, ya que el incendio se desató por la noche.

#ThomasFire - mandatory evacuations ordered for East Ventura, north of foothill Road. The rapid rate of spread will push this fire into that area within a few hours. pic.twitter.com/wfYwI2S8vu