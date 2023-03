¡Cálmese! Dice Crenshaw para retar a AMLO ante campaña contra el republicano

¡Cálmese! Dice de forma burlona el congresista republicano Dan Crenshaw, al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que en su conferencia matutina prometió lanzar una campaña en Estados Unidos para no votar por el Partido Republicano tras insistir usar la fuerza militar del extranjero contra los cárteles en México.

El congresista republicano Dan Crenshaw se burló del amago hecho hoy por el presidente mexicano, a través de un mensaje de Twitter, asegurando que la amenaza de López Obrador de lanzar dicha campaña entre votantes mexicano-americanos en contra de los republicanos le provocaba muchas risas y lo retó a lanzarla.

"El Presidente de México dijo hoy que haría campaña contra mí y contra cualquiera que quiera ir contra los cárteles. Número uno: ¡Adelante! ¡Me muero de la risa!", respondió Crenshaw en un mensaje en la red social Twitter utilizando para esta última frase el acrónimo en inglés "LOL".

Eliminating the drug cartels is in both America and Mexico’s interests. Here is my message to the President of Mexico, @lopezobrador_ : pic.twitter.com/a3LI6PBHj0

Sin que tenga posibilidad de aprobarse en el Senado ante el control del Partido Demócrata de esa Cámara, el republicano Crenshaw presentó una iniciativa de "Autorización de Uso de la Fuerza Militar" (AUMF, por sus siglas en inglés) contra los cárteles y que permitiría el despliegue de tropas estadounidenses.

"Número Dos: Cálmese (Presidente López Obrador). Usted debería hacer una campaña contra los cárteles que ASESINAN a su propio pueblo, no contra los estadounidenses que quieren ayudar a erradicarlos", añadió Crenshaw en un segundo mensaje en la misma red social tras el amago presidencial.

Hay que mencionar que esta propuesta ha sido utilizada para permitir el despliegue militar en Irak a partir de 2002, la AUMF contra los cárteles en México tendría que primero ser aprobada en la Cámara Baja y después en el Senado para poder volverse realidad; hasta el momento, la propuesta de Crenshaw solo tiene el apoyo de un puñado de republicanos.

