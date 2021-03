Cámara capta momento cómo una avioneta choca contra auto; muere un niño

Un niño resulto herido en la colisión de una avioneta contra un auto en Pembroke Pine, en el sur del estado de Florida, el menor falleció en el hospital.

Una cámara de una vivienda captó el momento en el que la avioneta monomotor Beechcraft Bonanza, se precipita a tierra e impacta a un auto antes de explotar. El suceso ocurrió la tarde del lunes.

Las dos personas en el avión murieron al instante. Una mujer y niño que se encontraban en el automóvil fueron trasladados de emergencia al Memorial Regional Hospital. De acuerdo con NB 6, el niño falleció anoche y la mujer se encuentra gravemente herida.

En redes sociales circula la grabación de un video en el que se muestra el momento del accidente.

Sad update — The child inside of the car that was clipped by the plane died in the hospital this morning. Now 3 deaths and one injury from this Pembroke Pines, FL plane crash. pic.twitter.com/ikzHOfufws