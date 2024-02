Cámara de Representantes de EE. UU. Respalda juicio político contra Mayorkas

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el martes para iniciar un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

La mayoría republicana está decidida a responsabilizar al gobierno de Biden por su manejo de la frontera sur del país, luego de haber fallado en un intento similar la semana pasada.

La votación estuvo reñida y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, enfrentó dificultades para manejar las diferencias entre sus colegas republicanos y la oposición demócrata al juicio político de Mayorkas.

El Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, en su declaración afirmó.

Not only should DHS Secretary Alejandro Mayorkas be impeached but he should be referred for prosecution for perjury.



“It is my testimony that the border is secure.”



Provable lie.



