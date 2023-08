Camboya: hallan más de 2 mil proyectiles enterrados en una secundaria

La escuela secundaria ‘Reina Kossamak’ en Camboya, se llevó una gran sorpresa hace unos días, ya que encontraron bajo su suelo más de 2 mil proyectiles que databan de hace tres décadas.

Los altos mandos de la institución en la provincia nororiental de Kratie, planeaban construir un nuevo edificio escolar, por lo que mandaron al equipo del Centro de Acción contra las Minas en Camboya para escanear el área.

#Deminers discovered more than 2,000 #explosives, including more than 1,000 M79 #grenades, inside the grounds of a high #school in Kratie province over three days, said Mr. Heng Ratana, director-general of the #Cambodian #Mine #Action #Centre. #Cambodia pic.twitter.com/Dk7hr1cuko