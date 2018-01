Camión arrolla a varias personas en San Francisco

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Un camión ha atropellado a un grupo de peatones y ha golpeado a un automóvil en San Francisco, California (EE.UU.), causando al menos siete heridos, entre ellos dos de gravedad. El hecho ocurrió este lunes a alrededor de las 15:30 (hora local).

El cuerpo de bomberos de la ciudad ha generado una alerta roja tras el incidente, ocurrido en el cruce entre Geary Boulevard y 21st Street.

Varios equipos médicos han sido desplegados en la escena, y el acceso al área se mantiene restringido.

No hay indicaciones de que el incidente corresponda a un ataque terrorista, según indicó la agente de la Policía de San Francisco Grace Gatpandan, citada por Mercury News.

La oficial destacó además que no se encontraron indicios de que el conductor del camión haya estado ebrio o bajo los efectos de la marihuana, considerando que el cannabis es legal en California a partir del primer día del 2018.

Con información del portal RT

#BREAKING Truck plows into pedestrians in #SanFrancisco , multiple injuries reported, according to @sffdpio (pic via @Breaking911 ) pic.twitter.com/jYO8gLmXHc

#UPDATE At least 7 injured in #SanFrancisco truck crash incident, among them two are seriously injured and one is in life-threatening condition, according to @sffdpio (pic via @sfbay) https://t.co/LhBgchr6kW pic.twitter.com/7ow8B6wdjh