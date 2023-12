Canadá anuncia visa temporal para habitantes de Gaza

Los habitantes de la Franja de Gaza que tengan familiares canadienses pueden solicitar visados temporales para Canadá, anunció el ministro de Inmigración del país norteamericano el jueves. Sin embargo, el gobierno federal no puede garantizar una salida segura del territorio palestino asediado.

El ministro de Inmigración, Marc Miller prevé que el programa pueda ponerse en marcha para el 9 de enero. Hasta el momento, el gobierno se ha centrado en sacar de Gaza a 660 canadienses, residentes permanentes y a sus cónyuges e hijos.

Miller indicó que el gobierno empezará a aceptar solicitudes de personas con otros vínculos familiares con Canadá, incluidos padres, abuelos, hermanos y nietos.

"Hundreds" of Gazans will be welcomed to Canada as refugees, says Liberal Immigration Minister Marc Miller, who announced a three year expansion of family reunification programs.https://t.co/hVbOPo9OCt pic.twitter.com/Xy3gflk4h7