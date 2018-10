Trump felicita a Canadá y México por nueva alianza comercial

Agencia

CANADÁ.- Donald Trump elogió el ingreso de Canadá a un acuerdo comercial actualizado con Estados Unidos y México, luego de que Washington y Ottawa firmaron un acuerdo a última hora de ayer para rescatar el TLCAN.

En Twitter, Trump calificó el pacto alcanzado por Estados Unidos con su vecino del norte como "maravilloso" y un "gran acuerdo para los tres países", y agregó que la nueva alianza comercial pasará a denominarse Acuerdo Estados Unidos México Canadá, o USMCA (por sus siglas en inglés).

Late last night, our deadline, we reached a wonderful new Trade Deal with Canada, to be added into the deal already reached with Mexico. The new name will be The United States Mexico Canada Agreement, or USMCA. It is a great deal for all three countries, solves the many......