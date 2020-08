Canadá contraataca a EEUU; también impondrá aranceles

Toronto.- La viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, dijo el viernes que su país planea imponer aranceles por 3.600 millones de dólares canadienses (2.690 millones de dólares estadounidenses) a las importaciones de Estados Unidos, en respuesta al anuncio del presidente Donald Trump de que reimpondría un arancel del 10% sobre el aluminio canadiense.

Freeland dijo que los aranceles serán equivalentes a los de Estados Unidos, dólar por dólar. Canadá está considerando imponer un arancel a docenas de productos, incluyendo palos de golf, bicicletas, refrigeradores, lavadoras, trípodes, equipo deportivo como bates y palos de hockey, y latas de aluminio para bebidas.

Originalmente, Trump impuso aranceles a las importaciones de aluminio en 2018. Después los canceló el año pasado a los metales de Canadá y México para allanar el camino para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que sustituyó al TLCAN. El T-MEC entró en vigor el 1 de julio y se esperaba que diera estabilidad al comercio entre los tres países.

Canada will always stand strong and defend our aluminum workers and our aluminum industry. Read my statement: https://t.co/3h33oGwKNI #TeamCanada