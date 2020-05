Canadá: tras masacre prohíben uso y comercio de fusiles de asalto

Toronto.- Justin Trudeau, primer ministro canadiense informó hoy que el comercio y uso de fusiles de asalto en Canadá quedan prohibidos de manera inmediata, dos semanas después de que un hombre armado matara a 22 personas en Nueva Escocia.

“Los canadienses necesitan más que condolencias y oraciones”, dijo Trudeau.

Assault-style firearms designed for military use have no place in our communities. That’s why we banned 1,500 of them today. Get the details here: https://t.co/8EEsbW7qdf