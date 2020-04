¡Consternación! Se eleva a 18 número de muertos por ataque en Canadá (VIDEO)

Toronto.- Autoridades canadienses informaron hoy que se elevó a 18 el número de personas asesinadas por un hombre disfrazado de policía que aterrorizó durante 12 horas la provincia canadiense de Nueva Escocia, baleó a la gente en sus casas y desató incendios, en el ataque más letal de este tipo en la historia de Canadá.

Las autoridades dijeron que el presunto agresor, identificado como Gabriel Wortman, de 51 años, que aparentemente trabajaba como fabricante de prótesis, también murió. La policía no proporcionó un móvil para los asesinatos.

El primer ministro Justin Trudeau informó el lunes que hubo al menos 18 muertos. “¿Cómo pudo suceder esto? Tal vez nunca lo sabremos”, dijo el gobernante en conferencia de prensa. Trudeau pidió a la prensa evitar mencionar el nombre del agresor o mostrar su rostro.

“Hoy es un día devastador para Nueva Escocia y permanecerá grabado en la mente de muchos en los años venideros”, dijo el domingo visiblemente conmocionado en una conferencia de prensa Lee Bergerman, comisionado asistente de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus iniciales en inglés).

Our hearts go out to everyone affected by the shooting in Nova Scotia. To the Portapique community, we’re keeping all of you in our thoughts. And on behalf of all Canadians, I want you to know that we’re here for you - and we’ll be here for you in the days and weeks ahead.