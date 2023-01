Canadá, por adquirir 88 aviones F-35 a EU con 19 mil MDD

Funcionarios canadienses durante este lunes, concretó con Estados Unidos un acuerdo con la empresa Lockheed Martin, para adquirir un aproximado de 88 aviones de combate F-35, con el objetivo de tener una fuerte capacidad operativa para defender su espacio aéreo.

De acuerdo con los comunicados de Canadá, durante este lunes, se llevó a cabo un acuerdo con la empresa Lockheed Martin y el gobierno de Estados Unidos con la finalidad de acordar la compra de 88 aviones de combate F-35, las cuales se piensa entregar cuatro primeras aeronaves en el 2026, mientras que el resto esperan recibirlos entre los años 2032 y 2034.

Hay que destacar que esta venta se está realizando debido a que Canadá, tiene un fuerte lazo de defensa con Estados Unidos, pues esperan que, durante su reunión en la Cumbre de Líderes de América del Norte en México, Trudeau y Joe Biden platiquen un poco sobre lo acontecido.

The F-35 is Coming to Canada 🍁⚡



The Canadian government selected the F-35 as its future fighter, strengthening allied airpower in Canada, North America and around the world.