Canadá retira bebidas alcohólicas de EE. UU. por aranceles

A partir del 4 de marzo, la imposición de un arancel del 25 por ciento sobre las importaciones provenientes de México y Canadá hacia Estados Unidos, decidido por la administración de Donald Trump, ha desencadenado una serie de medidas de represalia por parte de los países afectados.

En Canadá, una de las contramedidas más notorias fue el retiro de bebidas alcohólicas originarias de Estados Unidos de los estantes de supermercados y licorerías, lo que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Canadians are removing American-made Whiskey from their shelves that they already imported pic.twitter.com/wyVtSnwWlN