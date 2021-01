Covid-19: Canadá suspende vuelos a México y Caribe hasta 30 de abril

Toronto.- El primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció el viernes la suspensión de todos los vuelos a México y el Caribe hasta el 30 de abril. Las nuevas restricciones, en respuesta a las variantes más contagiosas del coronavirus, incluyen la obligación para todos los viajeros que arriban a Canadá a guardar 14 días de cuarentena en un hotel a su propia costa.

Todas las personas que regresen a Canadá deberán someterse a la prueba PCR antes de abordar sus aviones y nuevamente a su arribo al aeropuerto. “Los viajeros deberán aguardar los resultados de su prueba durante tres días en un hotel autorizado, a su propia costa, que se prevé será más de 2.000 dólares”, dijo el premier.

I’m announcing new border measures that’ll help keep you and your family safe, and I’m giving an update on our government’s response to the COVID-19 pandemic. Tune in now for details: https://t.co/Oj6KhC4dbb