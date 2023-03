Canciller Mohammed bin Abdulrahman, nuevo primer ministro de Qatar

El canciller de Qatar asumió el martes como nuevo primer ministro del país en sustitución de otro miembro de la familia real que ocupaba el cargo desde 2020, reportaron medios estatales.

El jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani juró como nuevo jefe de gobierno, dijo la Agencia de Noticias de Qatar, que no ofreció más detalles.

El emir gobernante, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, nombra directamente a los altos cargos, que suelen ser miembros de la familia real qatarí. Como ocurre en otros países árabes del Golfo Pérsico, la política acostumbra está reservada en gran medida a la familia real y los cambios rara vez se tratan en público.

Qatar’s ruler Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani has appointed Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani as the country’s new PM https://t.co/JUKF8Poso7 pic.twitter.com/dzZrTN2r82

El jeque Mohammed fungía como ministro de Exteriores desde 2016 y fue el rostro más visible de Qatar durante el boicot económico de tres años y medio impuesto por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto, que terminó en enero de 2021.

Sustituirá al jeque Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, que era primer ministro y ministro del Interior desde 2020. Al frente del ministerio lo reemplazará el jeque Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani.

Qatar, una de las naciones más ricas del mundo gracias en parte a sus reservas de gas, respaldó a grupos islamistas en toda la región durante y después de las revueltas de la Primavera Árabe de 2011, lo que la enfrentó con sus vecinos de golfo, que consideraban esos grupos como una amenaza para su gobierno hereditario.

I congratulate His Excellency Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, who was sworn in as the new Prime Minister & Minister of Foreign Affairs of brotherly #Qatar.

I wish him success in his important endeavors..

🇹🇷🤝🇶🇦 pic.twitter.com/Xrbd314D2W