Canguros aparecen muertos en una playa de Australia

Agencia

AUSTRALIA.- Pilotos australianos sobrevolaron las playas de la isla Bribie en Queensland (Australia) y divisaron decenas de canguros muertos. Los animales habrían intentado escapar de un incendio que consumió los bosques de la zona esta semana, informaron medios locales.

Debido a la magnitud del siniestro, los bomberos recurrieron a helicópteros para sofocar las llamas desde el aire. Sin embargo, el incendio tuvo devastadoras consecuencias para la vida silvestre y ocasionó la muerte de aproximadamente 40 canguros que pretendían huir hacia el lado del mar, publicó RT.

A raging wildfire on Bribie Island in Queensland took a toll on wildlife in the area, killing kangaroos along the beach. The flames engulfed some campsites, causing evacuations, before crews got the fire under control. https://t.co/FS2E6D5WEv pic.twitter.com/KlIkMYmGFl