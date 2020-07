Caos en Somalia: coche bomba y mina terrestre deja 4 muertos, hay varios heridos

Nairobi, Kenia.- Explosiones sacudieron el sábado dos de las mayores ciudades de Somalia, según las autoridades, que reportaron un coche bomba cerca del puerto de la capital, Mogadiscio, y una mina terrestre en un restaurante a las afueras de Baidoa que causó cuatro muertos, aunque se estima que podría haber más decesos.

#UPDATE: At least seven people, including four soldiers wounded in a suicide car bomb explosion near Somali seaport in the capital, #Mogadishu.https://t.co/Zb7j5lkgOV



No group says it has carried out Saturday's bomb explosion.



Video credit: @BashiirMaxmud pic.twitter.com/Wi9nS2OON9