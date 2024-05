Capitolio de Wisconsin: trabajadores eliminan del jardín, supuestas plantas de marihuana

Los planes de alguien de cultivar docenas de supuestas plantas de marihuana en los terrenos del Capitolio del estado de Wisconsin se desvanecieron rápidamente.

Las plantas emergieron en un jardín de tulipanes ubicado fuera del Capitolio, según reportó el jueves la cadena WMTV-TV.

Tatyana Warrick, vocera del Departamento de Administración del estado, dijo a The Associated Press en un correo electrónico el viernes que los trabajadores del Capitolio habían retirado las plantas, pero que su agencia no podía determinar si se trataba de marihuana o cáñamo.

Ambas son formas de cannabis, pero sólo la marihuana tiene el compuesto psicoactivo.

Warrick no respondió a las preguntas sobre cómo las plantas podrían haber llegado al jardín.

La botánica de la Universidad de Wisconsin-Madison Shelby Ellison, quien examinó las plantas para WMTV antes de que fueran retiradas, dijo a la emisora que eran plantas de cannabis. Pero explicó a The Associated Press el viernes que no podía decir con certeza si se trataba de marihuana o cáñamo.

Añadió que había docenas de plantas en el jardín, lo que indica que alguien las sembró intencionadamente.

“Simplemente había demasiadas plantas para que fuera algo accidental”, dijo Ellison.

La marihuana sigue siendo ilegal en todas sus formas en Wisconsin. Los republicanos de la Asamblea presentaron un proyecto de ley en el periodo de sesiones pasado que habría legalizado la marihuana con fines médicos, pero no pudieron reunir el apoyo entre sus homólogos del Senado estatal y la medida nunca se debatió.

Con información de AP.