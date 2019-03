Capturan a sujeto que golpeó y pateó a una abuelita en el metro

Agencia

NUEVA YORK, Estados Unidos.- La policía detuvo a un hombre que fue captado en video golpeado y pateando repetidamente a una anciana en el metro de Nueva York.

De acuerdo con información del Daily Mail, el terrible incidente tuvo lugar el pasado 10 de marzo, alrededor de las 15:10 horas, en la estación de la avenida Nereid, en la zona de El Bronx.

La víctima, una anciana de 78 años, no hizo nada para provocar el ataque del sujeto, quien la acorraló en el asiento agrediéndola sin miramientos.

Curiosamente, el incidente se dio a conocer a través de redes sociales por unos pasajeros que grabaron el incidente, pero que no lograron impedir que el hombre agrediera a la señora.

The subject wanted for the brutal subway attack of an elderly woman IS IN CUSTODY. The victim was treated & released from the hospital & is getting the care, advocacy & support needed. Thank you to the worldwide community for the tremendous assistance. Add’l details to follow. pic.twitter.com/W4rFRDeuq2