¿Fuga de la cárcel de Alcatraz? Una carta revela la verdad

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Hasta ahora no se había puesto en duda si alguno de los prisioneros de la cárcel de Alcatraz en San Francisco, Estados Unidos, hubiera salido con vida del centro de reclusión, pues se especuló que los tres presos que desaparecieron una noche no sobrevivieron.

El misterio sobre lo que pasó con los tres hombres que se fugaron de la cárcel de Alcatraz estaría por resolverse, publicó el portal Diario NY. Todo depende de la veracidad de una carta que salió a la luz en los últimos días. En el documento, un hombre asegura ser uno de los fugitivos.

También te puede interesar: Acabo de firmar su sentencia de muerte: jueza de Larry Nassar

“Mi nombre es John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Tengo 83 años y estoy en mala condición. Tengo cáncer. Sí, lo logramos pero por muy poco”, dice el supuesto fugitivo en la carta que obtuvo la estación de TV KPIX 5 de CBS. La misiva llegó al cuartel de Policía de Richmond en San Francisco en 2013, pero hasta ahora se conoce su existencia.

La misiva obligó al FBI a reabrir la investigación de la fuga que ocurrió en 1962 y que fue llevada al cine. Clint Eastwood encarnó a Morris.

Mystery letter from one of three prisoners who escaped Alcatraz in 1962 in raft made from raincoats!FBI ... https://t.co/dawIHmGByz #MAGA #FBI WILL GO AFTER THIS BUT NOT Hillary Obama or Comey screwed up dept or what? #breakingnews