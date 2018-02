Detienen en Carolina a padre e hija que se casaron

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Una pareja fue arrestada por la policía de Carolina del Norte, después de ser denunciados por incesto; el hombre se hombre se separó de su esposa para iniciar una relación formal con su hija, a quien había dado en adopción.

De acuerdo con el portal El Debate, el hombre de 42 años de edad comenzó una relación incestuosa con su hija de 20 años y tuvieron un hijo. Los hechos fueron reportados a las autoridades y ahora enfrentan cargos por incesto y adulterio.

Steven y su esposa decidieron dar en adopción a Katie cuando nació; sin embargo, la joven no quiso quedarse con la duda de quién era su verdadera familia y los buscó, a los 18 años de edad.

Hizo uso de la tecnología y gracias a las redes sociales los localizó y se reencontraron en 2016; ella ya tenía dos hermanos más. Fue cuestión de meses para que la presencia de la hija en cuestión causara estragos y la pareja se separó.

La entonces esposa de Steven dio a conocer a las autoridades que en ese momento el hombre dormía a los pies de Katie; pero en 2017 se enteró en un diario que la joven estaba embarazada y era Steven el padre del bebé. La nueva pareja se mudó de casa y Steven le dijo a sus hijos que Katie era su “madrastra”; además de informar a su ex esposa que se casarían.

