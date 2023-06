Caso sumergible Titán: Hipoxia cerebral, ¿Cómo es la muerte por falta de oxígeno?

Según las estimaciones, en la mañana de este jueves alrededor de las 06:00 horas el sumergible Titán que desapareció cerca del área del naufragio del Titanic el pasado domingo, oficialmente se habría quedado ‘sin aire’.

De acuerdo con los especialistas de OceanGate Expeditions, la nave operada por la empresa, el O2 disponible se agotaría este jueves 22 de junio, dejando pocas esperanzas de encontrar a los cinco ocupantes con vida y considerando que debido a esta situación, hayan experimentado muerte por falta de oxígeno.

La Guardia Costera de Estados Unidos ha informado que se han encontrado escombros cerca de la zona de búsqueda del sumergible. Aunque no se ha confirmado si estos escombros están relacionados con el Titán, la nave exploradora que llevaba a bordo a cinco personas, el descubrimiento agrega incertidumbre a la situación.

BREAKING: U.S. Coast Guard says debris field discovered in search area for #OceanGate Titan submersible.#OceanGateSub pic.twitter.com/YGSbLZaMSO