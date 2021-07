¡Catástrofe! Fuertes lluvias provocan deslave en Japón; hay 20 desaparecidos

JAPÓN.- En la mañana de este sábado, después de que una lluvia torrencial provocara este sábado un gran deslizamiento de tierra en la ciudad japonesa de Atami (prefectura de Shizuoka), según informó Kyodo, citando a las autoridades locales.

Al menos dos personas murieron y unas 20 se encuentran desaparecidas Los bomberos están llevando a cabo una misión de búsqueda y rescate en el área afectada, que se ubica al suroeste de Tokio.

Se informa asimismo que al menos 10 casas quedaron destruidas en deslizamiento de tierra. Las autoridades de la ciudad de Atami emitieron el nivel más alto de alerta de evacuación, que 21 mil familias deberán cumplir de inmediato.

Breaking: At least 20 missing after landslide in Atami, Japan. pic.twitter.com/iQlrkqqNYx

El Gobierno de la prefectura de Shizuoka solicitó asistencia militar para hacer frente al desastre.

Recientemente fuertes lluvias torrenciales azotaron áreas a lo largo de la costa del Pacífico en el centro y este de Japón. Los gobiernos de las prefecturas comprendidas entre Ibaraki en el este hasta Kioto en el oeste han emitido advertencias a sus residentes sobre desastres relacionados con sedimentos.

En Hiratsuka, en la prefectura de Kanagawa, debido al aumento de los ríos, el Gobierno local también emitió el nivel más alto de alerta de evacuación.

Las lluvias torrenciales obligaron a interrumpir el funcionamiento del transporte público en algunas zonas. Más de 2.800 hogares en la región se quedaron sin electricidad, según la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio (TEPCO).

#BREAKING: At least 20 missing following a series of major landslides in the Japanese city of Atami. pic.twitter.com/unfYpwnQyg