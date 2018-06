Se registra un tiroteo en la catedral de Berlín

Agencia

BERLÍN.- Un policía ha abierto fuego este domingo contra un hombre en la catedral de Berlín, según informan medios alemanes.

Según Bild, dos personas habrían resultado heridas en el incidente. Según otra vocera, el agente también habría resultado herido.

Winfried Wenzel, portavoz de la Policía, ha confirmado en declaraciones a este medio que "una persona ha resultado herida por un disparo de arma policial".

Alrededor de las 16 horas la policía intervino a causa de una persona que estaba causando altercados en la Catedral por lo que un agente le disparó en la pierna, dijo un portavoz de la policía a AFP.

La policía alemana ha pedido evitar especulaciones sobre la motivación del incidente y por el momento no se conocen más detalles al respecto.

El incidente ha ocurrido en la Isla de los Museos de Berlín, una zona muy concurrida por turistas.

Videos grabados en el lugar de los hechos y que circulan por las redes sociales muestran a policías armados acordonando el área en torno a la catedral, en el centro de la ciudad, y dos ambulancias estacionadas en la entrada.

Large number of armed police at ongoing incident at Berliner Dom. #berlin #berlinerdom pic.twitter.com/SLP6voUI1A