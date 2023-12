Las autoridades sanitarias de Estados Unidos, a través del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), emitieron una advertencia de salud a los viajeros que han llegado recientemente de México, específicamente de Tecate, Baja California debido a una bacteria por la picadura de una garrapata.

La CDC ha detectado un brote de ‘Fiebre Maculosa de las Montañas Rocosas’ (RMSF), una enfermedad grave causada por una bacteria transmitida por la picadura de una especie de ácaro de la familia Ixodidae presentes en perros.

Hasta la fecha del 8 de diciembre de 2023, las autoridades confirmaron cinco casos de RMSF entre personas que viajaron o residieron en Tecate en las últimas dos semanas al inicio de la enfermedad.

CDC issues HAN Health Advisory for providers & the public about an outbreak of Rocky Mountain spotted fever (RMSF) among people in the U.S. with recent travel to or residence in the city of Tecate, state of Baja California, Mexico.



