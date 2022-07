No bajes la guardia, ya que el coronavirus aún sigue presente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre la presencia de una nueva subvariante de Covid, llamada BA.2.75, mejor conocida como ‘Centaurus’, que se está extendiendo rápidamente por todo el mundo, debido a su alta transmisibilidad, ya que es hasta cinco veces más que el Ómicron.

‘Centaurus’, la subvariante de Ómicron, fue detectada por primera vez el pasado 30 de junio por el virólogo Tom Peacock, del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Imperial College de Londres.

El especialista detalló que esté nuevo sublinaje tiene 45 mutaciones en común con BA.5 y 15 particulares. De hecho, ocho de estas se encuentran en la proteína Spike, demostrando que Ómicron BA.2.75 infecta a personas ya vacunadas o que sufrieron la enfermedad.

.@doctorsoumya explains what we know about the emergence of a potential Omicron sub-variant [referred as BA.2.75] ⬇️#COVID19 pic.twitter.com/Eoinq7hEux