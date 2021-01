Así será la investidura de Joe Biden como presidente de Estados Unidos

Nueva York.- A partir de este 20 de enero, Estados Unidos tendrá un nuevo presidente: Joe Biden relevará en el cargo a Donald Trump y con esto se convertirá en el presidente número 46 de dicha nación. Te contamos cómo será la ceremonia y los festejos posteriores.

El juramento presidencial del cargo es el único acto de esta ceremonia ordenado por la Constitución de los Estados Unidos y está previsto sea recitado por Biden a las 11.30 horas de Washington.

“Juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de Presidente de Estados Unidos, y hasta el límite de mi capacidad, preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos", debe decir el nuevo presidente, de 78 años.

Se ha anunciado que el espectáculo especial por la investidura será presentado por el actor Tom Hanks y contará con las actuaciones de artistas como Lady Gaga, Jennifer Lopez, Demi Lovato, Jon Bon Jovi y Justin Timberlake.

Como parte del evento, Biden y la vicepresidenta, Kamala Harris, pasarán revista a los representantes de las distintas tropas que les escoltarán desde el Capitolio hasta el cementerio de Arlington, donde colocarán una corona de flores en homenaje a los soldados caídos por el país. Les acompañarán hasta allí sus respectivas parejas, Jill Biden y Doug Emhoff.

El juramento será en el Capitolio, justo en el frente oeste, ante la presencia de John G. Roberts Jr., presidente de la Corte Suprema. Entre el público asistente estarán los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush, así como sus respectivas esposas Michelle Obama, Hillary Clinton y Laura Bush.

Evento de celebración por la investidura

La actriz y activista Eva Longoria Bastón será la anfitriona de un programa oficial que celebrará la investidura del presidente electo Joe Biden y los aportes de la comunidad hispana a la sociedad.

“Latino Inaugural 2021: Inheritance, Resilience & Promise” se transmitirá el martes a partir de las 9:30 de la noche de Nueva York (0230 GMT) en las plataformas digitales y redes sociales de Univision y Telemundo, así como en el canal de Peacock The Choice. También podrá verse en los sitios https://latinoinaugural.org/ y https://bideninaugural.org/watch/ .

El evento contará con la participación de Edward James Olmos, John Leguizamo, Lin-Manuel Miranda, Rita Moreno, Becky G, Ivy Queen, el expelotero de los Red Sox de Boston David Ortiz, Erik Rivera, Ana Navarro-Cárdenas y Nicholas Gonzalez.

Incluirá actuaciones musicales de Gaby Moreno con David Garza, Gilberto Santa Rosa y Mariachi Nuevo Santander, un número producido por Emilio Estefan con The Wailers, Skip Marley, Shaggy, Farruko y Cedella Marley y un homenaje a Puerto Rico de Lin-Manual Miranda y Luis Miranda, entre otros.

El especial de una hora se enfocará en las contribuciones de los hispanos a la sociedad y a la narrativa latinoamericana en Estados Unidos, destacando su historia y sus desafíos. También honrará a los trabajadores esenciales de la comunidad latina por su desempeño durante la pandemia de coronavirus.

En la víspera, el cantante Alejandro Fernández y el grupo Maná, ambos de México, participaron en otro evento oficial previo a la ceremonia de investidura: “United We Serve: A Celebration of the National MLK Day of Service”, en alusión al feriado nacional por el líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr.

