Certifican autoridades de Michigan el triunfo de Biden en ese estado

Lansing.- Las autoridades electorales de Michigan certificaron el lunes la victoria del presidente electo Joe Biden en el estado por una diferencia de 154.000 votos en medio de los intentos del presidente Donald Trump por revertir los resultados de los comicios celebrados el pasado 3 de noviembre por medio de reclamos de fraude sin sustento.

La Junta de Representantes Electorales del Estado, que tiene a dos republicanos y a dos demócratas, confirmó los resultados con una votación de 3-0 y una abstención.

Bajo la ley de Michigan, Biden se lleva los 16 votos electorales del estado, tras haber ganado con un porcentaje de diferencia de casi tres puntos porcentuales, una margen superior que en otros estados donde Trump pelea los resultaods, tales como Georgia, Arizona, Wisconsin y Pensilvania.

“La gente de Michigan ha hablado. El presidente electo Biden ganó el estado de Michigan por más de 154 mil votos y él será nuestro próximo presidente a parir del 20 de enero, dijo el gobernador demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, en un cominucado que dio a conocer hace unos momentos.

Governor Whitmer’s Statement on State Board of Canvassers Vote to Certify 2020 Election Results: pic.twitter.com/h15YcdUGWt