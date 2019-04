Agencia

INGLATERRA.- Respeto e inclusión social, son las principales demandas de las personas con autismo; dos cosas que no ha sentido Joanne Logan, madre británica, con cinco hijos. A uno ellos, Charlie, de siete años, su profesora de primaria le hacía ponerse un chaleco reflectante amarillo durante el recreo para que todo el centro escolar supiera que el menor padecía este trastorno del neurodesarrollo.

Es por eso que ha denunciado al colegio ante el Tribunal de Necesidades Especiales y Discapacidad y espera ganar la demanda “por el bienestar de todas las familias que están criando a niños con necesidades especiales educativas”, publica el portal web del periódico El País.

La madre decidió sacar a su hijo del centro “por una discriminación brutal”. Ahora, el chico, que fue diagnosticado hace dos años, estudia en su casa. La familia espera que el pequeño entre en un centro de educación inclusiva, “pero esto podría tardar un año”, ha explicado Logan a las noticias locales.

También te puede interesar: Conoce qué es autismo y cómo detectarlo oportunamente

Joanne Logan ha declarado al Daily Mirror este fin de semana que su fin es “asegurar que no le pase lo mismo a otro niño con autismo”.

El centro asegura que le informó de la medida, mientras la mujer lo niega. El colegio se defiende alegando que la madre ha presentado la denuncia muy avanzado el curso, pero la mujer y su abogada no piensan en darse por vencidas.

La madre ha creado una página web para reunir fondos. En el site, se muestra un vídeo en el que pequeño Charlie expresa lo mal que se sintió mientras le hicieron ponerse el chaleco:

“Me obligaron a usarlo en el patio de recreo, me sentí muy mal y no quería hacerlo porque me marcaba como diferente”.

Además, en la página citada se puede leer un alegato de Logan:

“Esto no es solo sobre Charlie. Me he metido en esta contienda legal por todos los niños con TEA (Trastorno del Espectro Autista) que han sido tratados de la misma manera. Me ha quedado claro que tanto el colegio como las autoridades locales no piensan que tratar a un niño de esta forma, poniéndole un chaleco reflectante, sea un problema”.