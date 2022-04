El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) visitó el martes en sitio donde funcionó la planta nuclear de Chernóbil y se produjo la catástrofe nuclear en 1986, afirmando que pudo producirse un accidente recientemente, cuando las tropas rusas tomaron el control del sitio durante la invasión de Ucrania.

Rafael Mariano Grossi habló al cumplirse el aniversario 36 de la fusión, afirmando que “la situación en 1986 fue completamente diferente”. En cambio, durante la guerra de Rusia en Ucrania, “lo que tuvimos fue una situación de seguridad nuclear que no era normal y que podría haber derivado en un accidente”.

El titular compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje tras su visita a la desolada central nuclear.

Today marks 36 years since the #Chornobyl nuclear power plant accident, the most severe in the history of nuclear power. I'm here to pay respect to the victims of the nuclear accident and to all those who work tirelessly to rebuild and protect this place. pic.twitter.com/olUrt1xgbG